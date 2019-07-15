تايمز: لهذا يريد بوريس جونسون مقابلة ترمب

قالت صحيفة تايمز، الأحد، إن بوريس جونسون أبرز المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل يريد مقابلة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال أول شهرين من توليه منصبه للتفاوض على اتفاقية تجارية خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.



ونقلت الصحيفة عن حليف لجونسون، رئيس بلدية لندن السابق، أن "مفتاح الأمر كله بيد الولايات المتحدة. إذا توصلنا لاتفاق تجاري مع أميركا سنتوصل بسرعة لاتفاقيات أخرى. وهذا سيشجع الآخرين على إدراك أننا جادون".



كما أضافت الصحيفة أن جونسون مستعد للسفر إلى الولايات المتحدة بمجرد أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا، لضمان التوصل لاتفاق قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.