فرنسا.. 4 قتلى بينهم 3 أطفال في اصطدام قطار بسيارة

قتل 3 أطفال وشخص آخر، الاثنين، عندما صدم قطار سيارتهم عند تقاطع في شرق فرنسا، بحسب ما قال رئيس بلدية البلدة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، توقيف 282 شخصاً، مساء الأحد، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن إثر تأهل منتخب... فرنسا.. توقيف 282 شخصاً بأحداث عقب تأهل الجزائر لنهائي أمم إفريقيا المغرب العربي

وأصيب أربعة أشخاص من ركاب القطار بجروح في الحادث الذي وقع في أفوني -فال- دور، بمنطقة مارن، فيما سائق القطار في حالة صدمة بحسب ما أعلن رئيس البلدية، فيليب موسير، لوكالة فرانس برس في مكان الحادث.