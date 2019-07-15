فرنسا.. 4 قتلى بينهم 3 أطفال في اصطدام قطار بسيارة

قتل 3 أطفال وشخص آخر، الاثنين، عندما صدم قطار سيارتهم عند تقاطع في شرق فرنسا، بحسب ما قال رئيس بلدية البلدة.
موضوع يهمك
?
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، توقيف 282 شخصاً، مساء الأحد، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن إثر تأهل منتخب...
فرنسا.. توقيف 282 شخصاً بأحداث عقب تأهل الجزائر لنهائي أمم إفريقيا
المغرب العربي
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، توقيف 282 شخصاً، مساء الأحد، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن إثر تأهل منتخب...
وأصيب أربعة أشخاص من ركاب القطار بجروح في الحادث الذي وقع في أفوني -فال- دور، بمنطقة مارن، فيما سائق القطار في حالة صدمة بحسب ما أعلن رئيس البلدية، فيليب موسير، لوكالة فرانس برس في مكان الحادث.