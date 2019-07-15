في تحد لاعتراضات أميركا.. تواصل تسليم إس-400 لتركيا

قالت وزارة الدفاع التركية إن طائرتي شحن روسيتين هبطتا في مطار بالقرب من العاصمة أنقرة، لمواصلة روسيا تسليم أجزاء من منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 إلى تركيا في تحد للاعتراضات الأميركية.

وذكرت الوزارة على حسابها في موقع تويتر أن الطائرتين الأخريين وصلتا إلى قاعدة مورتد الجوية الاثنين، لنقل أجزاء المنظومة الروسية الصنع لليوم الرابع على التوالي.

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والطائرتان هما الثامنة والتاسعة اللتان تهبطان في مورتد منذ يوم الجمعة.

وحذرت الولايات المتحدة تركيا مراراً من فرض عقوبات على تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، واستبعادها من برنامج الطائرة المقاتلة من طراز إف-35 الشبح إذا لم تتخل أنقرة عن شراء المنظومة الدفاعية.

ودعا أعضاء في الكونغرس، جمهوريون وديمقراطيون، إلى إلغاء تسليم أنقرة لمقاتلات إف- 35، وطلبوا فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المنخرطين في الصفقة مع روسيا.

شعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لقرار تركيا حيازة منظومة إس-400 مسؤول في الناتو

ورفضت تركيا الرضوخ للضغوط الأميركية، قائلة إن شراءها للمنظومة مسألة سيادة وطنية.

بدوره، عبر حلف شمال الأطلسي في وقت سابق عن "قلقه" لبدء تسلم تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400.

وقال مسؤول في الحلف، طالباً عدم كشف اسمه "نشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لقرار تركيا حيازة منظومة إس-400". وأضاف أن "العمل المشترك لقواتنا المسلحة أمر أساسي للحلف الأطلسي من أجل تسيير عملياتنا ومهماتنا".

وكانت واشنطن منحت تركيا في مطلع حزيران/يونيو مهلة تنتهي في 31 تموز/يوليو للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأميركية.