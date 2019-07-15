محاصرة 10 عمال إثر انفجار في منجم فحم جنوب غربي باكستان

قال مسؤول باكستاني إن فرق إنقاذ تكافح من أجل إنقاذ 10 عمال مناجم محاصرين، بعد انفجار غاز الميثان في منجم فحم جنوب غربي البلاد.

قال لياكوات شاهواني، الناطق باسم حكومة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، إن عاملا أُنقذ في وقت سابق.

وأضاف أن هذا العامل كان أقرب إلى السطح عندما وقع الانفجار مساء الأحد على عمق أكثر من 1220 مترا.

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يقع المنجم في منطقة ديغاري بالقرب من العاصمة الإقليمية كويتا، وقد انهار جزئيا.

وذكر شاهواني أنه يأمل في إنقاذ العمال العشرة المحاصرين.

يشيع تجاهل معايير السلامة في قطاع مناجم الفحم بباكستان، ما يؤدي إلى حوادث وانفجارات تسببت في مقتل الكثير من عمال المناجم خلال السنوات الماضية.