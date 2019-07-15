موغيريني: سنواصل العمل لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، الاثنين: "سنواصل العمل لإعادة إيران لتنفيذ التزاماتها وفق الاتفاق النووي".

وأوضحت موغريني التي كانت تتحدث خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، بخصوص الآلية الأوروبية للتعامل مع إيران: "الآلية المالية بشأن إيران سيتم العمل عليها بين الدول الموقعة على الاتفاق". مضيفة أن "آلية التعامل المالية مع إيران مفتوحة لمشاركة دول أخرى".

وأكملت: "لابد من توفير برامج لإعادة توطين اللاجئين سواء الموجودين في ليبيا أو مناطق أخرى".

مؤكدة: "سنواصل العمل لإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي".

واختتمت: "لا نريد مزيدا من التصعيد في المنطقة".