اختطاف 10 بحارة أتراك قبالة سواحل نيجيريا

ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية الثلاثاء أن مسلحين خطفوا 10 أفراد من طاقم سفينة شحن ترفع العلم التركي مساء الاثنين قبالة سواحل نيجيريا.

وأكد مسؤول في مؤسسة كاديوغلو دينيجيليك التي تتولى إدارة السفينة، لوكالة فرانس برس، هذه المعلومات التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول. وأضاف أن 18 بحارا كانوا على متن باسكوي-1 لدى وقوع الهجوم.

وأوضحت وكالة أنباء الأناضول أن "مهاجمين مسلحين" خطفوا البحارة الأتراك.

وجاء في بيان لمؤسسة كاديوغلو دينيجيليك نشره موقع هابرتورك الإعلامي أن السفينة كانت تبحر من دون حمولة بين دوالا (الكاميرون) وأبيدجان عندما تعرضت لهجوم شنه "قراصنة" قبالة سواحل نيجيريا. وأوضح البيان أن عملية الخطف لم تؤد إلى إصابة أحد.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جيليك، من جانبه، في مؤتمر صحافي إن سفينة تركية "خطفت قبالة سواحل نيجيريا مع أفراد الطاقم الأتراك على متنها".

وأضاف أن السلطات التركية تتابع الملف عن كثب، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعمليات الخطف في مقابل الحصول على فدية شائعة قبالة سواحل نيجيريا، وإن كانت تتراجع. وأبلغت أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا عن 14 هجوما لقراصنة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 22 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزو المكتب البحري الدولي هذا التراجع إلى حشد مزيد من السفن العسكرية ضد القراصنة.