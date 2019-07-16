بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج

قالت مراسلة لصحيفة التايمز البريطانية إن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، لكن تلك الخطوة لا علاقة لها بأزمة إيران.

وذكرت المراسلة لوسي فيشر على تويتر "الفرقاطة (كنت) من الطراز 23 ستنتشر في سبتمبر، والسفينة ويف نايت ستصل الشهر القادم". وامتنعت وزارة الدفاع عن التعليق.

فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن زورقاً إيرانياً مفخخاً اعترض مسار المدمرة البريطانية "إتش. إم. إس. دنكان 45" 45 HMS Duncan المتجهة إلى الخليج العربي اليوم الثلاثاء.

حالة تأهب

وذكرت الصحيفة أن المدمرة دخلت في حالة تأهب قصوى بعد اكتشاف الزورق المليء بالمتفجرات في البحر الأحمر.

وأكد التقرير أن الزورق الذي يتم التحكم فيه عن بُعد (يصل حتى أربعة أميال)، ربما يكون قد أرسل هناك من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

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ووفقاً للصحيفة، فإن مدمرة "دنكان" المدججة بالسلاح، والتي من المقرر أن تنضم إلى الفرقاطة "إتش. إم. إس. مونتروز" تبحر عبر قناة السويس.

وتعد المدمرة "إتش. إم. إس. دنكان" أحدث سفينة حربية تنضم إلى تجمع الأسطول البريطاني في الخليج. وكانت أميركا قد أرسلت سفينة حربية ونظام دفاع صاروخيا من نوع "باتريوت" إلى المنطقة وسط تصاعد التوترات مع إيران منذ مايو/أيار الماضي.

ويأتي اعتراض مسير المدمرة البريطانية بالتزامن مع تهديد المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، بالرد على احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق بسبب انتهاكها العقوبات الأوروبية.