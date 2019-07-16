فلسطين تطالب بتحقيق دولي في وفاة أسير

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء بتدخل دولي للتحقيق في ظروف وفاة معتقل فلسطيني في أحد السجون الإسرائيلية بعد مرور أقل من شهر على اعتقاله.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان "نطالب جميع المؤسسات الدولية بالتدخل والتحقيق في ظروف استشهاد الأسير طقاطقة لعدم تكرار هذه الجرائم وحماية أسرانا".

موضوع يهمك قالت مؤسسات فلسطينية و"مصلحة السجون" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن أسيراً فلسطينياً توفي اليوم في سجن إسرائيلي بعد أقل من... وفاة أسير فلسطيني.. وعائلته تتحدث عن إهمال متعمد العرب و العالم

بدورها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها عثرت على نصار طقاطقة (31 عاماً) ميتاً في وحدة العناية المتنقلة.

ووفقاً لمصلحة السجون فإن طقاطقة خضع للفحص الطبي في المستشفى "دون وجود أي نتائج غير عادية". لكن عائلة الأسير المتوفى قالت إن ابنها كان يعاني من مشاكل عصبية وفي التنفس وقد أبلغت السلطات الإسرائيلية بذلك إلا أن الأخيرة أبقته في العزل الانفرادي.

وجاء أيضاً في بيان وزيرة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نصار طقاطقة (31 عاما) في 19 حزيران/يونيو الماضي.

وقالت في بيانها "اعتقلت القوات الإسرائيلية الشهيد (...) وهي تعلم أنه يعاني من عدة أمراض (...) ولم تقدم له العلاج اللازم بعد اعتقاله وذلك استمرارا لسياسة الإهمال الطبي ما أدى إلى استشهاده".

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني نقلاً عن محامي طقاطقة أنه خضع للتحقيق في أكثر من مركز منذ اعتقاله. وقالت متحدثة باسم النادي أن طقاطقة احتجز في زنزانة انفرادية ولم يلتق محاميه، ووجهت إليه خلال التحقيق تهمة "التخطيط والانتماء لتنظيم حماس المحظور".

وبوفاة طقاطقة يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا في المعتقلات الإسرائيلية منذ العام 1967 إلى 220 معتقلاً بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.