وفاة أسير فلسطيني.. وعائلته تتحدث عن إهمال متعمد

قالت مؤسسات فلسطينية و"مصلحة السجون" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن أسيراً فلسطينياً توفي اليوم في سجن إسرائيلي بعد أقل من شهر على اعتقاله.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان "لا يوجد تفاصيل حول ظروف استشهاد الأسير نصار طقاطقة (31 عاماً) من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم في عزل معتقل نيتسان الرملة صباح اليوم الثلاثاء".

موضوع يهمك ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل توفي الأربعاء نتيجة إصابته بجلطة دماغية قبل أيام. وأشارت... وفاة أسير فلسطيني بسبب الإهمال الطبي العرب و العالم

وحمل النادي في بيانه "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاده وعن مصير كافة الأسرى في سجونها خاصة أن الأسير طقاطقة استُشهد وهو في فترة التحقيق الأمر الذي يستدعي التوقف عند هذه الفترة التي ينفذ فيها المحققون أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي".

بدورها، أكدت عائلة الأسير أنه كان يعاني من مشاكل عصبية وتنفسية وأن العائلة كانت قد أبلغت المخابرات الإسرائيلية بالظروف الصحية لابنها، إلا أن سلطات الاحتلال أصرت على وضعه في زنزانة انفرادية في العزل.

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه تم العثور على طقاطقة ميتاً في زنزانته، وأن طواقم الإسعاف اسُتدعيت وفشلت في محاولات إنعاشه.

وقالت حركة حماس في بيان، إن وفاة "الأسير نصار طقاطقة في سجون الاحتلال تؤكد مرة أخرى على الوجه الإجرامي للاحتلال في تعامله مع أسرانا البواسل من خلال أقبية التحقيق المظلمة، وعبر سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي، فالأسير طقاطقة لم يمض على اعتقاله سوى أسبوعين ليعود جثماناً محمولاً لعائلته".

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود حوالي 5500 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية ومن بينهم أطفال ونساء.