طائرة روسية مشتبهة بخرق المجال الجوي لفنلندا

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أن طائرة روسية يشتبه في أنها اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وأضافت الوزارة في بيان موجز أن الانتهاك المذكور وقع، صباح الأربعاء، فوق بحر البلطيق قرب بلدة بورفو، شرق هلسنكي، موضحة أن حرس الحدود الفنلندي يحقق في الأمر.

على صعيد منفصل، قال المتحدث كريستيان فاكوري، لصحيفة "إلتاليتي" الفنلندية، إن الاختراق المزعوم من الطائرة الروسية استمر نحو دقيقتين، ودخلت الطائرة حوالي كيلومتر في المجال الجوي لفنلندا، والأخيرة ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وهذه هي الحادثة الثانية لاختراق المجال الجوي لفنلندا هذا العام.

وفي أبريل/نيسان، أعلنت القوات الجوية البرتغالية أن واحدة من طائراتها الاستطلاعية دخلت غير متعمدة المجال الجوي لفنلندا خلال مهمة للناتو فوق بحر البلطيق.