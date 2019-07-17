طالبان أفغانستان تجبر منظمة سويدية على إغلاق مراكز صحية

أعلنت منظمة خيرية سويدية، الأربعاء، أن حركة طالبان الأفغانية المتشددة أجبرتها على إغلاق عشرات المراكز الصحية في إقليم بوسط البلاد، واتهمت طالبان، المنظمة السويدية، بعدم توفير الأمان للمدنيين.

وذكرت اللجنة السويدية من أجل أفغانستان (إس.سي.إيه) والسلطات الأفغانية أن 4 أشخاص قُتلوا في مركز تابع للجنة في إقليم وردك الواقع غرب كابول، خلال مداهمة ليلية شنتها القوات الأفغانية الأسبوع الماضي.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان: "نتوقع أن تغلق اللجنة السويدية من أجل أفغانستان مراكزها في إقليم وردك، لأنها غير قادرة على ضمان سلامة موظفيها الأفغان".

وأكدت اللجنة أن طالبان أجبرتها على إغلاق 42 من أصل 77 مركزا صحيا تابعا لها في وردك. وأفادت أن أكثر من 5700 مريض سيتأثرون من جراء ذلك.

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ولدى المنظمة السويدية أكثر من 6000 موظف أفغاني يعملون في 14 إقليماً. وتأسست المنظمة عام 1980 بعد الغزو السوفيتي وأكبر مانح لها هي الوكالة السويدية للتعاون التنموي.

وأوضح سوني مانسون، مدير اللجنة، أن "إجبار اللجنة السويدية من أجل أفغانستان على إغلاق منشآتها الصحية، ومن ثم حرمان الناس من تلقي العلاج الطبي والخدمات الصحية هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي".

وفي وقت سابق هذا العام، أمرت حركة طالبان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بوقف نشاطهما في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعللت بقيام المنظمتين بتصرفات "مثيرة للريبة" لم تحددها خلال حملات التطعيم.