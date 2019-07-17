هوك: 65 دولة ستبحث في البحرين أمن الخليج البحري

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، اليوم الأربعاء، إن 65 دولة ستبحث في البحرين أمن الخليج البحري.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال، جوزيف دانفورد، قال، الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن، حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران وميليشيات تدعمها في تنفيذ هجمات.

وقال دانفورد "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب".

وتابع "ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".

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وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران، قال في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث" الأسبوع الماضي، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، راض بحملة الضغط القصوي التي تمارسها واشنطن على إيران. وأضاف هوك "حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار سنوياً من عائدات النفط فقط".

وأكد أن الصفقة النهائية مع إيران يجب أن تعالج كل التحديات بما فيها الملف النووي والصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب.

وشدد المبعوث الأميركي الخاص بإيران على أن "الدولة الأولى الراعية للإرهاب يجب أن لا يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية". لافتاً إلى أن إيران تمارس الابتزاز وستواجه العزلة.