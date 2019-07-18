النرويج تحتجز رجل دين عراقيا بعد إدانته في إيطاليا

أمرت محكمة نرويجية باحتجاز رجل دين مسلم، عراقي المولد، لمدة 4 أسابيع، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما في إيطاليا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.

وأعلنت محكمة أوسلو المحلية، الأربعاء، أن هناك خطرًا في أن يتمكن الملا كريكار من الفرار.

وذكرت محطة "إن آر كيه" النرويجية أنه من المتوقع أن تطلب إيطاليا قريبا تسليم ملا كريكار.

وأُدين كريكار، الذي رفض في وقت سابق السفر إلى إيطاليا، خوفًا من تسليمه إلى العراق، الاثنين، في بولزانو، بمحاولة الإطاحة بالحكومة الكردية في شمال العراق وإنشاء خلافة.

موضوع يهمك عبر حسابها في "إنستغرام"، هاجمت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، الفنان محمود العسيلي، بعد انتشار مقطع فيديو للأخير من... ريهام سعيد لمحمود العسيلي: "كرهتك.. النجومية أخلاق" ثقافة وفن

وقال كريكار لدى وصوله إلى المحكمة في النرويج: "ليس لدي أي صلة بالإرهاب، هذه قضية سياسية"، ووصف القضية الإيطالية بأنها "مزيفة".

ولجأ كريكار من كردستان العراق إلى النرويج في عام 1991، وتلقى رجل الدين، البالغ من العمر 63 عامًا، عدة إدانات في النرويج.