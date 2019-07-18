بومبيو: تصنيف الأرجنتين لحزب الله إرهابياً "خطوة مهمة"

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس، أن تصنيف الأرجنتين لحزب الله منظمة إرهابية خطوة مهمة.

جاء حديث بومبيو في تغريدة نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الخميس.

وكانت السلطات في الأرجنتين قد أمرت الخميس، بتجميد أصول جماعة حزب الله في البلاد، وصنفت الجماعة اللبنانية، التي تلقي عليها باللوم في هجومين على أراضيها، فعليا منظمة إرهابية.

أيضا صادف الإعلان الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى إلى مقتل 85 شخصاً.

موضوع يهمك استهل الكاتب الصحافي الأميركي، جوزيف بودر، مقالته بمجلة "Front Page"، بتساؤل عما إذا كانت الإدارة الأميركية ستقوم بتوجيه... موقع أميركي: طرد حزب الله من الدولة اللبنانية هو الحل العرب و العالم

يذكر أن الأرجنتين تلقي باللوم في الهجوم على إيران وحزب الله، وكلاهما ينفي المسؤولية عنه.

فيما تواجد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الأرجنتين لإحياء الذكرى.

والأسبوع الماضي، تعهد رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، بتوقيع مرسوم يجعل منها أول دولة بأميركا اللاتينية تعتبر حزب الله منظمة إرهابية.

إلى ذلك يعد تفجير مقر "الجمعية الإسرائيلية- الأرجنتينية" في 18 يوليو/تموز 1994 بالعاصمة الأرجنتينية أكبر عمل إرهابي في تاريخ البلاد.

وعد من الرئيس

وكان رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، قد وعد منذ أيام بتوقيع مرسوم يجعل منها "أول دولة بأميركا اللاتينية تعتبر حزب الله منظمة إرهابية" عبر تأسيس RENAPOST اختصارا لاسم "السجل الوطني للمنظمات والأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية" الخاص بمن يصعب محاكمتهم حاليا "بسبب عوائق قانونية"، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية من تفاصيل بشأن المرسوم نقلتها عن المحامي Miguel Ángel Pichetto زعيم الأغلبية بالكونغرس، والمرشح لمنصب نائب الرئيس بانتخابات ستجري في 27 أكتوبر المقبل، وفيها ينوي ماكري الذي انتخبوه في 2015 تجديد ولايته لأربع سنوات أخرى.

حينها اجتمع بيشوتّو في العاصمة بوينس آيرس، إلى قيّمين على "لجنة الجمعيات الإسرائيلية- الأرجنتينية" المعروفة بأحرف DAIA اختصارا، وأخبرهم بالمرسوم الذي ينوي ماكري توقيعه لمناسبة مرور 25 سنة على تفجير مقر "الجمعية الإسرائيلية- الأرجنتينية" في 18 يوليو 1994 بالعاصمة، وهو تفجير تصفه "بلاد التانغو" دائماً بأنه أكبر عمل إرهابي تعرضت له في تاريخها، وتاريخ أميركا اللاتينية.

مجرى الحدث

انتحاري قاد سيارة "فان" محمّلة بأكثر من 300 كيلوغرام من المتفجرات، واقتحم بها مقر جمعية AMIA وقتل 85 شخصا، وجُرح 300 آخرون، بعملية ألمحت الأرجنتين مرارا إلى ما ينفيه الحزب، وهو أنه لعب دورا مع 5 مسؤولين إيرانيين بتنفيذها، كما بتنفيذ ثانية تمت قبلها بعامين على الطريقة المتطرفة أيضا، وفيها فجّر انتحاري سفارة إسرائيل هناك، فقتل 29 وجرح وشوّه 200 آخرين.