تعالي الأصوات في تركيا مطالبة أردوغان بتطليق الإخوان

تتعالي الأصوات داخل تركيا المطالبة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقطع علاقته مع الإخوان، حيث اعتبر المحلل السياسي التركي فائق بولوت في مقابلة مع "العربية" أن زعيم أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كليغدار أوغلو، محق 100% بمطالبته أردوغان بقطع العلاقة مع الإخوان.

وأيد بولوت تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري بأن الطريق السليم لتركيا هو حل المشاكل مع الدول العربية والإسلامية.

وقال المحلل السياسي التركي فائق بولوت إن الحزب الحاكم ارتكب أخطاء كبيرة وهو في مأزق عميق جداً، مؤكدا أنه في داخل نفق مظلم.

"المشروع الأردوغاني"

وأضاف بولوت أن "خلفية أردوغان إخوانية والربيع العربي جعله يفكر بعثمانية جديدة تكون هي المسيطرة والدول العربية تكون الحديقة الخلفية ولهذا دعم الإخوان لتحقيق ذلك المشروع الكبير".

وكان كمال كليغدار أوغلو، زعيم أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وهو "حزب الشعب الجمهوري"، قد هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووجه له انتقادت حادة بسبب علاقاته المتوترة مع معظم الدول العربية.

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جاء ذلك في كلمة زعيم حزب الشعب الجمهوري أمام الكتلة النيابية لحزبه بالبرلمان التي تطرق خلالها إلى ما يتعين على تركيا القيام به في سياستها الخارجية، بحسب عدد من وسائل الإعلام التركية.

وطالب كليجدار أوغلو، أردوغان بالتخلي عن جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تشكل العقبة الرئيسية في وجه أي محاولات لتصحيح العلاقات الخاطئة، التي كرسها أردوغان، مع الدول العربية.

ورأى أوغلو أن تركيا إذا أردات أن تكتسب دوراً مهماً في سياستها الخارجية، فعلى أردوغان أن يتخلى عن جماعة "الإخوان المسلمين"، متسائلًا في استهجان: "من هم الإخوان؟ فمصالح الدولة التركية فوق كل شيء".