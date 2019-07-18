توقف 3 مفاعلات في محطة نووية روسية

أعلنت شركة "روسانيرغاتوم" المنتجة للطاقة النووية، الخميس، أن ثلاثة مفاعلات في محطة كالينين النووية الروسية الواقعة على بعد 300 كيلومتر شمال غرب موسكو توقفت عن العمل بعد انقطاع التيار، مؤكدة عدم تسجيل أي زيادة في النشاط الإشعاعي.

وقالت في بيان: "تسبب ماس كهربائي في أحد محولات محطة كالينين النووية بقطع خطوط التوتر العالي، ونتيجة لذلك انفصلت المفاعلات رقم 1 و2 و4 عن الشبكة".

وأكدت "روسانيرغاتوم"، التي تنشط تحت سلطة وكالة "روساتوم" النووية الروسية، عدم تسجيل ارتفاع للنشاط الإشعاعي.

موضوع يهمك فيما وصف بتحرك تركيا لحماية قواتها المنتشرة في قطر من أي محاكمة جنائية، أدرجت أنقرة بندا استثنائيا لاتفاقية المساعدة... وثيقة جديدة بالاتفاق السري.. إعفاء الجنود الأتراك من المحاكمة بأي جريمة في قطر الخليج العربي

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن مسؤول في المحطة النووية: "يجري التحقيق في أسباب ما حصل".

وقال مسؤول من "روسانيرغاتوم" إن المفاعل رقم 4 قد يعاد تشغيله خلال النهار لكن المفاعلين رقم 1 و2 سيبقيان متوقفين حتى تحديد أسباب الحادث.

وتقع محطة كالينين النووية الأقرب من موسكو في منطقة تفير. وهي مجهزة بأربعة مفاعلات تعمل بالمياه الخفيفة دخل آخرها في الخدمة في 2012.