رداً على واشنطن.. روسيا تعرض على تركيا طائرات مقاتلة

أعلن مسؤول روسي بارز أن بلاده مستعدة لبيع طائرات مقاتلة إلى تركيا، بعد أن استبعدت الولايات المتحدة أنقرة من برنامجها لمقاتلات "إف -35".

وقال سيرغي شيمزوف، رئيس شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، في بيان، الخميس، إن موسكو ستكون على استعداد لبيع طائراتها المقاتلة من طراز "سو-35" لتركيا إذا أعربت أنقرة عن "اهتمامها بشرائها".

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وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، استبعاد تركيا من برنامج "إف-35" لقيامها بشراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وذكرت الولايات المتحدة أن المنظومات الروسية ستضعف برنامج المقاتلات الأميركي.

وبدأت تركيا في استلام مكونات "إس-400" الأسبوع الماضي، في تحد للاعتراضات الأميركية.