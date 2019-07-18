فرنسا.. إخلاء مدرسة قرب نوتردام في باريس بسبب شبهات

أمرت السلطات الفرنسية، الخميس، بإجلاء طلاب مدرسة قرب كاتدرائية نوتردام في باريس، بسبب شبهات.

وتعيش باريس على ذكر اعتداءات إرهابية في 2015 أوقعت 130 قتيلاً، ومازالت تتعافى من كارثة احتراق كاتدرائيتها العريقة نوتردام في أبريل الماضي.

موضوع يهمك قال وزيرُ المالية الفرنسي لو ماير، Bruno Le Maire إن الشروط والمتطلبات اللازمة لإطلاقِ عملة فيسبوك "ليبرا" غير متوفرة في... فرنسا: شروط إطلاق عملة فيسبوك "ليبرا" غير متوفرة أسواق المال

يذكر أن الحادث الأخير المتعلّق بالكتدرائية المحترقة لم توجّه فيه تهمة جنائية بعد.

وأعلن في فرنسا نهاية يونيو، عن انطلاق أعمال أول نيابة عامة وطنية متخصصة بمكافحة الإرهاب، وتضم 26 قاضياً تحت إمرة مدعٍ عام، وستكون مكرّسة لشؤون الإرهاب والجرائم ضدّ الإنسانية.