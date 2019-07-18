مقتل 15 مهاجراً في حادث انقلاب حافلة بجنوب شرق تركيا

قال حاكم إقليم فان التركي، الخميس، إن 15 مهاجرا غير شرعي لقوا حتفهم، وأصيب عشرات في حادث انقلاب حافلة صغيرة بجنوب شرق تركيا.

وحادت الحافلة الصغيرة التي تقل المهاجرين عن الطريق وتدحرجت إلى أسفل منحدر في الإقليم، وأظهرت لقطات من موقع الحادث الحافلة بعد سقوطها أسفل المنحدر، وضحايا راقدين على جانب طريق.

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وذكرت قناة (إن.تي.في) أن بعض الركاب سقطوا من الحافلة أثناء تدحرجها إلى الأسفل.

ولم تتضح بعد وجهة الحافلة ولا جنسيات المهاجرين. ونقلت القناة عن محمد أمين بلمز حاكم إقليم فان، قوله إنه يُعتقد أن المهاجرين من أفغانستان وباكستان وبنغلادش.

ومرّ أكثر من مليون مهاجر ولاجئ عبر تركيا، بينهم كثيرون يسعون للفرار من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا، في السنوات القليلة الماضية في طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.