ألمانيا تدعو لتسوية التوترات الأميركية الإيرانية دبلوماسياً

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، المجتمع الدولي باللجوء إلى الأدوات الدبلوماسية لتجنب تصعيد خطير في إيران.

وقال ماس للصحافيين في فلورنسا، اليوم الجمعة، "هناك خطر قوي للتصعيد في إيران ونحن لا نريد للأمور أن تستمر على هذا النهج".

وتصاعدت حدة التوترات الأميركية الإيرانية مجدداً بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس الخميس إن سفينة حربية أميركية أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في منطقة مضيق هرمز.

غير أن مسؤولين عسكريين في إيران نفوا الواقعة.

أضاف وزير الخارجية الألماني أن "هناك أدوات دبلوماسية، محادثات ومفاوضات مع دول منطقة الخليج ومع الولايات المتحدة".

أشار ماس إلى أنه تحدث إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، منوهاً إلى أن "هناك رغبة في كل مكان للمساهمة في خفض التصعيد.. نريد تهدئة التوترات الراهنة".