باكستان تسمح بالاتصال القنصلي "للجاسوس" الهندي

أعلنت باكستان، اليوم الجمعة، أنها أخطرت المواطن الهندي المدان لديها بالتجسس بحقه بالاتصال القنصلي مع سفارة بلاده.

وذكر بيان للخارجية الباكستانية أنه "عملاً بقرار محكمة العدل الدولية، فقد تم إبلاغ الضابط كلبوشن جاديف بحقوقه بموجب البند "1 من المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

وأضاف البيان أن "باكستان وكدولة مسؤولة سوف تمنح حق الاتصال القنصلي للضابط جاديف وفقاً للقوانين الباكستانية، والذي يجري العمل على وضع آلياته"، وفق البيان.

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وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت بتعليق حكم الإعدام الصادر بحق جاديف، وطالبت السلطات الباكستانية بمراجعة فعالة للقضية وإعادة النظر في إدانة جايف والأحكام الصادرة ضده، والسماح له بالاتصال القنصلي مع سفارة بلاده في باكستان. ولم تبرئ المحكمة جاديف من التهم الموجهة له كما لم تأمر بإطلاق سراحه أو إعادته لبلاده، كما طالبت نيودلهي.

ورحّبت باكستان بقرار محكمة العدل بشأن قضية "كلبوشن جاديف" الذي أدانته باكستان بالتجسس والقيام بأنشطة تخريبية وإرهابية. وكانت محكمة عسكرية باكستانية قد حكمت عليه بالإعدام.

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد اعتبر أن ما صدر عن محكمة العدل الدولية ضد الضابط الهندي الذي ألقي القبض عليه في باكستان بجواز مزيف "يُعد انتصاراً يحسب لباكستان"، لاسيما أن القرار، حسب قوله، لم يلغِ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الباكستانية، مضيفاً أن "ذلك يؤكد على نزاهة القضاء الباكستاني".