دعوة تحثّ 31 دولة أميركية لإعلان حزب الله منظمة إرهابية

دعا لويس ألماغرو، الأمين العام منذ 4 أعوام لمنظمة الدول الأميركية، زعماء الدول الأعضاء، فيها أن يحذوا حذو الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، بإعلان حزب الله منظمة إرهابية، كما فعل وأعلن ذلك أمس الخميس.

دعوة Luis Almagro جاءت في كلمة ألقاها أمس أمام المجلس الدائم للمنظمة المعروفة بأحرف OAS اختصاراً، والمكون من ممثلي 34 دولة أعضاء، بينها 3 دول صنفت الحزب إرهابياً، هي الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين، واطلعت "العربية.نت" على ما قاله في وسائل إعلام بالأرجنتين، منها موقع صحيفة Popular التي ذكرت أن كلمته كانت لمناسبة مرور 25 سنة على أكبر عمل إرهابي تعرضت له الأرجنتين بتاريخها.

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انتحاري، لا يزال مجهول الاسم للآن، قاد سيارة "فان" مكتظة بالمتفجرت ومضى بها على الطريقة المتطرفة، وفجرها في مقر الجمعية الأرجنتينية- الإسرائيلية AMIA في 18 يوليو 1994 بالعاصمة بوينس آيرس، فقتل 85 وجرح وشوّه 300 آخرين، في عملية اتهمت الأرجنتين 5 مسؤولين إيرانيين بها، بينهم الرئيس الإيراني الراحل، هاشمي رفسنجاني، كما شمل الاتهام حزب الله الذي نفى مراراً أي دور له بما حدث، كإيران التي تنفي مسؤوليتها أيضا، وتفسر ما جرى على أنه انعكاس لخلاف محلي داخلي في الأرجنتين.

ومع أن كلمته مجرد دعوة، إلا أن لها صدى إيجابيا في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحولها إلى جدول أعمال في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة التي تأسست في 1948 بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، ويقع مقرها بواشنطن، ليقرها ممثلو الدول الأعضاء، وهي: الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل والتشيلي والإكوادور وكولومبيا والبراغواي والبيرو والأوروغواي وفنزويلا وغيانا وسورينام وغرينادا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكوستاريكا وبنما والسلفادور وغواتيمالا وبليز وهايتي وهندوراس وجمهورية الدومينيكان وجامايكا ونيكاراغوا وكوبا وبربادوس وترينيداد وتوباغو وسانت لوسيا وأنتيغوا وباربودا وباهامس وسانت كيتس ونيفيس.