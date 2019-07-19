زلزال يهز أثينا.. وذعر عارم في الشوارع

قال شهود إن زلزالاً بلغت قوته 5.1 درجة هز العاصمة اليونانية أثينا يوم الجمعة ما دفع السكان للفرار من الأبنية في حالة ذعر.

وسجل المركز الأوروبي لرصد الزلازل مركز الزلزال على بعد 22 كيلومترا شمال غربي المدينة. ونقل الموقع الإلكتروني للمركز عن شاهد قوله إن الزلزال كان "قوياً لكن لحسن الحظ لم يستمر وقتاً طويلاً".

وذكرت وكالة "رويترز" أن أناساً أخلوا أبنية مرتفعة داخل المدينة مترامية الأطراف، ومئات آخرين تجمعوا داخل ساحة سينتاجما بوسط أثينا.

ولم ترد بعد أي تقارير عن إصابات أو أضرار. وذكر تلفزيون "اي آر تي" أن جهاز الإطفاء أنقذ أكثر من عشرة أشخاص احتجزوا في المصاعد في العاصمة.

وتقع اليونان على خطوط الزلازل وتشهد زلازل بشكل منتظم إلا أنها نادراً ما توقع ضحايا.

وفي عام 1999، شهدت منطقة مركز الزلزال عند سفح جبل بارنيثا زلزالاً بقوة 5.9 درجة أودى بحياة 143 شخصاً.

وفي 2017 ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة جزيرة كوس في بحر إيجه ما أدى إلى مقتل شخصين وإحداث أضرار جسيمة.