ضحايا بانفجار قرب جامعة في كابول

قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح بانفجار قنبلة قرب جامعة رئيسية في كابول، الجمعة، حين كان الطلبة ينتظرون لبدء فحوصاتهم، وفق مسؤولين.

ويأتي ذلك فيما تشهد العاصمة الأفغانية موجة أعمال عنف أدت إلى مقتل مدنيين بشكل شبه يومي.

ونفت حركة طالبان أي ضلوع لها في انفجار، الجمعة، الذي وقع قرب المدخل الجنوبي للجامعة، وفق ما أعلن مسؤول في المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية لوكالة فرانس برس.

وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد الله ميار، في تغريدة، أن حصيلة القتلى بلغت ثمانية، فيما أصيب 33 آخرون بجروح، لافتاً على تويتر إلى أن "المصابين يتلقون العلاج اللازم".

ولا تزال العاصمة الأفغانية، التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، واحداً من أبرز الأهداف لطالبان وتنظيم "داعش" اللذين كثيراً ما يشنان هجمات مدمرة توقع قتلى وجرحى من المدنيين.

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من جهته، قال المسؤول في وزارة الداخلية، بهار مهر، إن خمسة أشخاص قتلوا، بينهم شرطي سير، مشيراً إلى أن "المصابين من طلاب المحاماة الذين تجمعوا لبدء فحصهم، لا نعرف عدد الطلبة الذين كانوا هناك".

وأوضح مهر أن الانفجار نجم عن قنبلة لاصقة، وهي وسيلة كثيراً ما يستخدمها المتطرفون بوضع هذا النوع من المتفجرات تحت السيارات.

وأشارت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية إلى أن الشرطة كانت تلاحق السيارة حين حصل التفجير.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامراز، لشبكة "تولو"، إن "الجامعة أو تقديم الفحوصات لم يكونا هدف الهجوم، ونحن نحقق بالأمر".

والأسبوع الماضي تبنى "داعش" هجوماً انتحارياً خلال حفل زفاف في ولاية ننغرهار.