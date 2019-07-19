عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم طفلان وصحافيان وأربعة مسعفين، والعشرات بالاختناق الجمعة، خلال مواجهات قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، وكذلك في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص تجاه المشاركين في مسيرات العودة، ما أدى إلى إصابة 102 فلسطيني بالرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز بشكل مباشر، والعشرات بحالات اختناق.

إلى ذلك، أصيب 22 فلسطينياً بالرصاص بينهم صحافيون وآخرون بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ويشارك فلسطينيون منذ آذار/مارس 2018 بمسيرات على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في إطار احتجاجات "مسيرات العودة". وقتل 295 فلسطينياً على الأقل و7 إسرائيليين في أعمال عنف منذ ذلك الحين.