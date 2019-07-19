محكمة باكستانية ترفض التماساً ضد مريم نواز شريف

رفضت محكمة تعنى بقضايا الفساد التماساً تقدمت به هيئة المحاسبة الوطنية من أجل اتخاذ إجراء ضد مريم نواز شريف، القيادية في حزب الرابطة الإسلامية وابنة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف المسجون على خلفية قضية فساد، وذلك لتقديمها وثيقة مزورة في محاكمة والدها، حيث اعتبر قاضي المحكمة، محمد بشير، أن الالتماس غير مقبول وليس جديرا للاستماع.

ومثلت نواز أمام المحكمة برفقة عدد من قادة حزب الرابطة الإسلامية، وكان لافتاً الثوب الذي ارتدته مريم وعليه صورة لوالدها وكتابة تطالب بإطلاق سراحه، وسبق الجلسة اعتقال السلطات الباكستانية عدداً من أنصار حزب الرابطة الذين تجمهروا دعماً لمريم واحتجاجاً على الحكومة.

وجاء تحرك هيئة المحاسبة بعد نحو عام من إدانة مريم نواز بالتستر على ممتلكات والدها وعدم التعاون مع العدالة في قضية فساد، تتعلق بعقار في العاصمة لندن، وحكمت المحكمة في شهر يوليو العام الماضي على مريم بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها ميلونا جنيه إسترليني، حيث تم سجنها إلى أن أطلق سراحها من السجن بعد تعليق المحكمة العليا عقوبة السجن بحقها.