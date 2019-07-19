ميركل: قلقة بشأن الوضع في الخليج

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة، أنها تشعر بقلق بشأن الوضع في الخليج، لافتة إلى أنه ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي: "بالطبع أشعر بقلق. لا تستطيع أن تنظر إلى تلك المنطقة من دون أن تشعر بقلق في هذه اللحظة... ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد".

وتستضيف واشنطن، الجمعة، اجتماعاً لمسؤولين أميركيين من الخارجية والدفاع وآخرين من دولٍ أخرى لبحث أمن الملاحة البحرية في الخليج، وفق الخارجية الأميركية.

موضوع يهمك ذكرت صحيفة الغارديان، الخميس، أن إيران اقترحت التصديق على وثيقة تتضمن عمليات تفتيش أكثر تمحيصاً لبرنامجها النووي إذا... طهران تقدم "عرضاً نووياً".. وواشنطن تشكك إيران

وأوضحت الخارجية أن الاجتماع سيبحث مبادرة الأمن البحري، التي ستركز على حماية حرية الملاحة والأمن البحري في الشرق الأوسط.

كما أشارت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب بذل جهد متعدد الجنسيات لمواجهة هذا التحدي العالمي، وضمان المرور الآمن للسفن.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تزايد التهديدات الإيرانية للملاحة وحركة السفن في مضيق هرمز ومنطقة الخليج العربي.