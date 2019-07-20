ارتفاع عدد قتلى فيضانات جنوب آسيا إلى 152

قال مسؤولون إن عدد القتلى ارتفع إلى 152 بسبب الفيضانات الموسمية في جنوب آسيا، حيث لا يزال ملايين البشر والحيوانات يواجهون العبء الأكبر في ثلاث دول.

ولقي ما لا يقل عن 90 شخصاً حتفهم في نيبال و50 في ولاية آسام الهندية. كما قتل عشرات الأشخاص في بنغلادش المجاورة.

من جهته، ذكر المسؤول الحكومي في ولاية آسام، شيف كومار،السبت أن 10 من حيوان وحيد القرن النادر "الكركدن" نفقت في حديقة كازيرانغا الوطنية، بعد أن فاضت المياه الموحلة لنهر براهمابوترا ودخلت إلى المحمية.

وبحسب هيئة مواجهة الكوارث في ولاية آسام، فإن 4.8 مليون شخص موزعين على 3700 قرية في جميع أنحاء الولاية الواقعة شمال شرقي البلاد تأثروا بالفيضانات.

وتهطل الأمطار الموسمية على المنطقة في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، وهي ضرورية للمحاصيل التي يتم زراعتها خلال هذا الموسم.