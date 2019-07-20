سجن المغنية الشهيرة زحل أولجاي بتهمة "إهانة أردوغان"

أيدت المحكمة العليا في تركيا حكماً بالسجن 11 شهراً للمغنية التركية الشهيرة زحل أولجاي بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتهم السلطات التركية أولجاي بـ"إهانة" أردوغان خلال حفل موسيقي بتغيير كلمات أغنيتها والإشارة لأردوغان، لكنها دافعت عن نفسها قائلة إنها غيرت الكلمات ووجهت إشارة بيدها لأحد الموجودين في الحفل وليس الرئيس. إلا أن النائب العام وجه لها تهمة "الإهانة".

وأولجاي (61 سنة) مغنية وممثلة تركية شهيرة حائزة على عدة جوائز محلية ودولية.

ويخضع آلاف الأشخاص في تركيا للتحقيق، ومعظمهم مهددون بالسجن، بسبب إهانات مزعومة للرئيس أردوغان، كما يقول مراقبون.

وترى الشرطة والقضاء أي انتقاد يستهدف أردوغان أو حكومته "إهانة"، فيما يقول متابعون إن هذا وسيلة السلطات هناك "لإقصاء الخصوم".