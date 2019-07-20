12 قتيلاً بانفجار مصنع للغاز وسط الصين

ارتفع عدد القتلى إلى 12 بانفجار مصنع للغاز وسط الصين، وفق ما أعلنت السلطات السبت.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ في الصين إن 13 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح خطيرة ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن حوالي 270 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ أكملوا ثلاث جولات من البحث والإنقاذ.

وذكرت تقارير وسائل إعلام صينية رسمية أن الانفجار الذي وقع مساء الجمعة في مدينة ييما بمقاطعة خنان أدى إلى تحطم النوافذ على بعد 3 كيلومترات، وأطاح بالأبواب داخل المباني.

كما أفادت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء بأن الانفجار وقع في وحدة فصل الهواء بمصنع ييما للغاز التابع لمجموعة خنان للفحم والغاز المحدودة. ولم يكن الانفجار في مناطق خزان الغاز وتم إيقاف كل الإنتاج.

وتواجه الصين حوادث صناعية متكررة على الرغم من أوامر من الحكومة المركزية لتحسين السلامة في المصانع ومحطات الطاقة والمناجم.

وتوفي أكثر من 60 شخصاً في مارس/آذار جراء انفجار بمصنع للمواد الكيميائية في مقاطعة جيانغسو الشرقية.

وكان من بين أسوأ الحوادث انفجار هائل في عام 2015 في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة تيانجين الساحلية، أسفر عن مقتل 173 شخصاً، معظمهم من رجال الإطفاء وضباط الشرطة. وألقي باللوم في ذلك الانفجار على البناء غير القانوني والتخزين غير الآمن لمواد سريعة الاشتعال.