بعد اختطاف 10 أتراك.. 4 آخرون يختطفون في نيجيريا

قال متحدث باسم الشرطة، الأحد، إن أربعة أتراك خطفوا في غرب نيجيريا.

وقال أوكاسانمي آجاي، المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا: "إن الشرطة بدأت عملية للبحث عن المواطنين الأتراك واعتقال الخاطفين".

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة 11:30 مساء السبت بالتوقيت المحلي (10:30 مساء بتوقيت غرينتش).

وقالت وزارة الخارجية التركية إنه ليس لديها أي معلومات إضافية.

واحتجز قراصنة مسلحون 10بحارة أتراك رهائن بعد أن هاجموا سفينة شحن ترفع العلم التركي قبالة ساحل نيجيريا يوم الثلاثاء.

وعمليات الخطف في مقابل الحصول على فدية شائعة قبالة سواحل نيجيريا، وإن كانت تتراجع. وأبلغت أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا عن 14 هجوماً لقراصنة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 22 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزو المكتب البحري الدولي هذا التراجع إلى حشد مزيد من السفن العسكرية ضد القراصنة.