مسؤول كوري جنوبي: المناورات مع أميركا ستمضي قدماً

أكد مسؤول كبير بكوريا الجنوبية أن المناورات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة ستمضي قدماً الشهر المقبل وفقاً للمقرر، نافياً مزاعم بيونغ يانغ بأن تلك المناورات ستمثل انتهاكاً لاتفاق بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

وقال تشاو جونغ-كون، المسؤول عن التخطيط للسلام بفريق الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، للمنتدى الاستراتيجي السنوي لمعهد أسبن، السبت، "إن طبيعة المناورات ليست هجومية... (وتهدف) لتعزيز التحالف".

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وصرح المسؤول لرويترز في وقت لاحق بأن المناورات المقررة الشهر المقبل ستشمل في معظمها محاكاة بالكمبيوتر، وليس نشر جنود على الأرض.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، الثلاثاء، أن ترمب أوضح في اجتماعه مع كيم الشهر الماضي أن المناورات المشتركة ستتوقف، مضيفاً أن قرار إجراء المناورات سيمثل "انتهاكاً واضحاً" للاتفاقيات بين الزعيمين التي أعلنت في قمة سنغافورة في العام الماضي.