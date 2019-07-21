مقتل جندي باكستاني في إطلاق نار هندي بكشمير

أعلنت باكستان أن إطلاق نار "غير مبرر" من الجانب الهندي عبر خط السيطرة في إقليم كشمير - المتنازع عليه - أسفر عن مقتل جندي وإصابة 4 مدنيين.

وذكر الجيش الباكستاني في بيان، الأحد، أن القوات الهندية فتحت النار الليلة الماضية، ما دفع إسلام آباد للرد.

وقال الجيش الباكستاني إن فتاتين وسيدة بين المصابين.

وتتبادل الهند وباكستان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2003 في كشمير، الإقليم الذي تدعي كلا الدولتين أحقيتها الكاملة فيه.

خاضت الدولتان الجارتان - المسلحتان نوويا - حربين في المنطقة بسبب كشمير.