وزير خزانة بريطانيا: سأستقيل في هذه الحالة!

قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند إنه سيستقيل من منصبه إذا أصبح بوريس جونسون رئيسا للوزراء هذا الأسبوع، وهو أمر متوقع على نطاق واسع.

وأضاف هاموند اليوم الأحد أن تعهد جونسون بإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أو لا "أمر لا يمكن أن أوقع عليه".

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هاموند ثالث وزير يستقيل، أو يقول إنه سيستقيل في محاولة لعرقلة خروج بريطانيا دون اتفاق.

ويقول خبراء اقتصاديون، إن مغادرة بريطانيا للاتحاد دون اتفاق سيؤدي لاضطرابات باقتصادها.

يعدّ جونسون المرشح الأوفر حظا للفوز في جولة الإعادة بين مرشحين اثنين لقيادة حزب المحافظين، وسيعلن اسم الفائز يوم الثلاثاء المقبل، والذي سيخلف تيريزا ماي الأربعاء.

نصيحة ترمب

وأعلن بوريس جونسون، في منتصف يونيو، أنه سيسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، مؤكداً أنه إذا لم يحدث ذلك، فستخسر الحكومة الثقة بشكل كارثي.

وحذّر من أنّه سيرفض أن تدفع بلاده فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي، ما لم توافق المفوضية على شروط أفضل لبريكست.

تصريحات جونسون تأتي متسقة مع النصيحة التي أسداها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل زيارته لبريطانيا، والتي حث فيها الحكومة البريطانية المقبلة برفض دفع تكاليف الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والبالغة 50 مليار دولار حتى لو استدعى الأمر الانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد إذا لم توافق بروكسل على ذلك.