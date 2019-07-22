إدانات دولية لهدم إسرائيل منازل الفلسطينين في صور باهر

أعلنت الأمم المتحدة عبر صفحتها على تويتر، دعوة مسؤولي الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى وقف خطط الهدم في منطقة صور باهر، في وادي الحمص.

وأدانت منظمة العفو الدولية هدم إسرائيل المنازل الفلسطينية.

وقالت المنظمة في بيان: إن هذا العمل "يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وهو جزء من نمط منهجي معتمد لتهجير الفلسطينيين بالقوة في الأراضي المحتلة".

وختتمت: "بدلاً من تدمير منازل العائلات، يجب على إسرائيل تفكيك أجزاء من الجدار الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي".

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واعتبرت الجامعة العربية أن "ما يجري في القدس جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي قوله، الاثنين: "إن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر والممنهج المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وجوداً وحقوقاً، خاصة في القدس بشكل غير مسبوق، واستمراراً لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة.

مسؤولو الأمم المتحدة يدعون السلطات الإسرائيلية إلى وقف خطط الهدم في منطقة صور باهر بمحافظة #القدسhttps://t.co/9GqTK2EyZ8@ochaopt pic.twitter.com/EDhreQsJ6F — الأمم المتحدة (@UNarabic) July 22, 2019

عمل غير قانوني

كما هددّت السلطة الفلسطينية بإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، ودعت على لسان أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاثنين، تكليف سفيرها في الأمم المتحدة بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بهذا الخصوص.

وأدانت فرنسا هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عدداً من المساكن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس الشرقية المحتلة "خلافاً للقانون الدولي".

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: إنّ "فرنسا تدين هدم الجيش الإسرائيلي عدداً من المباني في حي وادي الحمص الواقع جنوب شرقي القدس".

وأدانت مملكة البحرين هذا العمل، وأوردت وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة قيام القوات الإسرائيلية بهدم عدد من منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، مؤكدة رفضها لهذه الأعمال غير القانونية التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الاثنين، 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص، بصور باهر، جنوب القدس المحتلة، تضم أكثر من 100 شقة سكنية، بحجة قربها من السور الفاصل.