تركيا تواصل خنق السوريين.. شاهد عمالاً يختبئون خشية ضبطهم

تواصل السلطات التركية في تضييق الخناق على السوريين، وتتجدد مخاوف اللاجئين كل يوم مع الإجراءات الأمنية المشددة، التي تنفذها السلطات في أماكن تواجدهم المختلفة داخل البلاد.

حيث أظهر فيديو متداول، اختباء عمال سوريين في أحد المصانع في منطقة سلطان بيلي في إسطنبول، خشية ضبطهم، بسبب عدم وجود أوراق نظامية بحوزتهم.

وتنتشر عناصر الشرطة التركية بشكل كثيف في الأماكن العامة بإسطنبول بحثاً عن لاجئين سوريين، لا يملكون وثيقة الحماية المؤقتة بغرض ترحيلهم خارج البلاد أو إلى ولايات تركية أخرى في ما لو كان بحوزتهم وثائق حماية صادرة عن تلك المدن.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن ثلاثة ملفات هي التشجيع على العودة وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المستشفيات.

ويقيم في تركيا نحو ثلاثة ملايين و605 آلاف و615 سورياً في مختلف الولايات، وفق بيانات دائرة الهجرة التركية عام 2019.