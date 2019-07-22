فرنسا تدين هدم إسرائيل منازل فلسطينية بالضفة الغربية

دانت فرنسا هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عدداً من المساكن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس الشرقية المحتلة "خلافاً للقانون الدولي".

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ "فرنسا تدين هدم الجيش الإسرائيلي عدداً من المباني في حي وادي الحمص الواقع جنوب شرقي القدس".

وشدّد البيان على أنّ "عمليات الهدم في أراض محتلّة تخالف القانون الدولي، ولاسيّما القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ "عمليات الهدم هذه تتمّ لأول مرة في مناطق خاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وهي تشكّل سابقة خطيرة تقوّض بشكل مباشر حلّ الدولتين".

وقام مئات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية فجراً بتطويق أربعة مبانٍ على الأقل في منطقة صور باهر الواقعة بين القدس والضفة الغربية، والتي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن العملية ستنتهي في نفس اليوم وتشمل 12 مبنى.

وكان الاتحاد الأوروبي طالب الاحتلال بأن توقف "فوراً" عمليات الهدم "غير القانونية" للمنازل الفلسطينية.