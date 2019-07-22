منظمة فرنسية غير حكومية تستأنف عمليات إنقاذ المهاجرين

عاودت المنظمة الفرنسية غير الحكومية "إس أو إس ميديترانيه"، نشاطها في إنقاذ المهاجرين بالتعاون مع منظمة "أطباء بلا حدود" بقارب جديد بعد 7 أشهر من نزع العلم من سفينتها الأصلية "أكواريوس".

وفي التفاصيل، أعلنت المنظمة غير الحكومية الأحد، أن سفينتها أوشن فايكنغ التي ترفع علم النرويج ستتجه إلى البحر المتوسط بطاقم مكون من 31 عضوا.

وقال البيان إن المنظمة المدنية مجبرة على تولي المهمة لغياب "آلية إنقاذ دائمة ومشتركة وقابلة للتوقع" من الدول الأوروبية.

كذلك أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن 426 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم منذ بداية العام.

وكانت أكواريوس قد أعلنت عملياتها بعد أن سحبت بنما علمها منها، وأمر الادعاء الإيطالي باحتجاز السفينة، متهما منظمة أطباء بلا حدود بالتخلص من أطنان من النفايات الملوثة بصورة غير قانونية.

وأوضحت المنظمة أنها ساعدت 30 ألف مهاجر منذ عام 2016.