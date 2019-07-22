وزير خارجية تركيا يلوح بإطلاق عملية عسكرية شرق الفرات

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، إن تركيا ستطلق عملية في شرق الفرات إذا لم تتأسس المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا وإذا استمر تهديد تركيا.

وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة (تي.جي.آر.تي خبر) أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بعد محادثات اليوم مع المبعوث الأميركي الخاص بسوريا جيمس جيفري الذي يزور أنقرة.

وأعرب عن أمله، في التوصل لاتفاق بشأن المنطقة الآمنة في سوريا بعد محادثات اليوم مع المبعوث الأميركي.

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وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة عبر الحدود في شمال شرق سوريا، حيث تدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وفي ملف الصفقة الروسية، قال أوغلو إن تركيا ستلبي حاجاتها من مكان آخر إذا رفضت واشنطن إعطاءها مقاتلات "إف 35".

وأضاف مولود تشاوش أوغلو، أن العقوبات الأميركية على تركيا بسبب "إس 400" غير مقبولة، مشددا على أن أنقرة ستثأر في حال فرضها عليها.

وقال وزير الخارجية التركي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يريد فرض عقوبات على أنقرة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع من الإدارة الأميركية أن تقوم بهذه الخطوة.

البدء في عمل المنظومة الروسية 2020

ولفت إلى أن الشركاء في برنامج مقاتلات "إف 35"، لا يتفقون مع القرار الأميركي بتعليق مشاركة تركيا.

وأضاف تشاوش أوغلو أن عمل منظومة "إس 400" الروسية سيبدأ في العام 2020.

وكان مصدر عسكري تركي صرح في الأسبوع الماضي، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري تقييما لاقتراح شراء أنقرة مقاتلات روسية من طراز "سو-35"، لكنه قال في المقابل إن الحديث لا يزال سابقا لأوانه.