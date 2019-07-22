بعد تكتم على مرضه.. رحيل مدير وكالة الطاقة الذرية

تُوفي، الاثنين، يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نقلاً عن وكالة رويترز.

والأسبوع الماضي، قال دبلوماسيون يتابعون عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، يعتزم التنحي مبكراً، في مارس/ آذار من العام المقبل، بسبب إصابته بمرض لم يحددوه أضعفه بشكل واضح خلال العام الماضي.

وتدهورت صحة أمانو بشكل واضح منذ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/ أيلول الماضي خضوعه لإجراء طبي لم تحدده خارج النمسا حيث مقر الوكالة.

وأعيد تعيين الدبلوماسي الياباني أمانو، 72 عاماً، في عام 2017 على رأس الوكالة التابعة للأمم المتحدة لولاية ثالثة من أربع سنوات، كان من المقرر أن تنتهي يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

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وتتضمن مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة الالتزام بالقيود المفروضة على أنشطة إيران النووية، بموجب الاتفاق المبرم بين طهران وقوى عالمية في عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

وخلال توليه المنصب، أكد أمانو مراراً على أن عمل الوكالة تقني وليس سياسياً، وذلك في رد فعل يتعلق بولاية سلفه محمد البرادعي الذي حصل مع الوكالة على جائزة نوبل للسلام لعام 2005 ونشبت خلافات بينه وبين مسؤولين أميركيين تتعلق بإيران.



ويختار مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة مدير الوكالة بعد أن يحظى بموافقة (المؤتمر العام) للوكالة، وهو اجتماع لكل الدول الأعضاء. ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الدوري السنوي للمؤتمر العام في سبتمبر/ أيلول.



وهناك مرشحان مرجحان لتولي المنصب بعد أمانو هما مبعوث الأرجنتين لدى الوكالة، رفائيل جروسي، الذي نافس أمانو على المنصب في السابق، ومبعوث رومانيا، كورنيل فيروتا، وهو كبير منسقي الوكالة ويعد فعلياً مديراً لمكتب أمانو.