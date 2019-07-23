فنزويلا غارقة في الظلام .. والحكومة تتهم المعارضة

انقطع التيار الكهربائي عن معظم مناطق فنزويلا، ما أعاد إلى الأذهان الانقطاع الذي أغرق البلاد في الظلام والفوضى قبل بضعة أشهر. واتهمت الحكومة، المعارضة مرة أخرى بتخريب محطات وأنظمة الطاقة الكهرومائية في البلاد.

وانقطع التيار الكهربائي عن العاصمة بعد الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش) أمس الاثنين، ما أدى لتوقف خدمات مترو الأنفاق خلال ساعة الذروة.

ومع حلول الليل في كراكاس، بات كثيرون يتساءلون عن المدة التي سيتركون فيها في الظلام.

وقالت ريني بلانكو (48 عاما)، معلمة: "هذا أمر مرعب، إنها كارثة"، قبل أن تنضم للمواطنين الذين تدفقوا إلى شوارع العاصمة في محاولة للوصول إلى منازلهم قبل حلول الظلام.

وبعد 3 ساعات تقريبا من انقطاع الكهرباء، كسرت السلطات صمتها، وأشارت إلى "هجوم كهرومغناطيسي" على سلسلة من السدود الواقعة في جنوب البلاد - وهو السبب نفسه التي ذكرته عندما انقطع التيار الكهربائي لمدة أسبوع تقريبا في مارس/آذار الماضي، ما ترك ملايين الفنزويليين بدون كهرباء وماء وباتوا غير قادرين على التواصل مع عائلاتهم.

وقال وزير الاتصالات، جورجي رودريغيز، في بيان تلاه على شاشة التلفزيون الرسمي: "أولئك الذين هاجموا الشعب الفنزويلي النبيل بشكل منهجي، سيواجهون مجددا الشجاعة التي أظهرناها، وأظهرها أبناء محررنا سيمون بوليفار، في مواجهة الصعوبات".

وأضاف أن السلطات تعمل على استعادة الكهرباء في أسرع وقت ممكن.

وذكر أن قوات الأمن انتشرت لتفعيل خطط طوارئ لضمان الخدمات الطبية الأساسية، والحفاظ على سلامة الشوارع.