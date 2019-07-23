مخابرات بريطانيا تحذر من تفجيرات محتملة وتؤكد القبض على خلية إيرانية

حذرت أجهزة المخابرات والأمن البريطانية، من تفجيرات محتملة على يد خلايا تابعة لإيران، تستهدف المصالح البريطانية.

وذكرت أنه بإمكان إيران إصدار إشارة إلى شبكة من الخلايا الإرهابية النائمة، التابعة لإيران وحزب الله في بريطانيا وأوروبا، بهدف ارتكاب فظائع ضد المصالح البريطانية بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن".

وقال مصدر مخابراتي بريطاني: "تستخدم إيران عملاء يعملون لصالحها بالوكالة، وتتحكم في شبكة من الأفراد المرتبطين بحزب الله"، مشيرا إلى أن إيران "لديها عناصر في حزب الله بوضعية تسمح لهم بتنفيذ هجوم إرهابي في حالة حدوث نزاع".

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وأضاف المصدر قائلا: "إن هذه هي طبيعة التهديد المحلي، الذي تشكله إيران ضد المملكة المتحدة".

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية نجحت في ضبط خلية كبيرة في عام 2015، وأمكن تحريز أطنان من المواد المتفجرة الفتاكة كان يتم تخزينها في مقار شركات بضواحي لندن.

لم يتم الكشف عن عملية تفكيك الخلية الإرهابية بعام 2015 إلا في الشهر الماضي، وتم تصنيفها بـ"إرهاب منظم دقيق" كان من شأنه أن يحدث "الكثير من الضرر".

إيران أكبر تهديد

يرى قادة الأمن البريطانيين أن إيران تحتل المرتبة الأولى بين الدول التي تمثل أكبر تهديد للأمن القومي لبريطانيا.

وسبق أن تم اتهام طهران بشن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في بريطانيا، منها اختراق حسابات أعضاء البرلمان وأقرانهم في عام 2017.

كما يشتبه في أن هجومًا إلكترونيا ضد هيئة البريد وشبكات الحكومة المحلية والبنوك في نهاية عام 2018 تم شنه بأوامر من طهران.

وكانت إيران استولت على ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو الجمعة الماضية في أحدث تصعيد في 3 أشهر من المواجهات مع بريطانيا والغرب.

وربطت طهران بشكل مباشر عملية اختطاف ناقلة النفط، التي تم تصوير مقاطع للاستيلاء عليها بطريقة دراماتيكية مثيرة، بدور بريطانيا في احتجاز ناقلة تحمل النفط الإيراني في وقت سابق من هذا الشهر.