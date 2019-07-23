مواطن ألماني يطلق النار على إريتري ثم ينتحر

أعلن الادعاء الألماني أن رجلا إريتريا تلقى طلقا ناريا، وأصيب بجروح خطيرة في غرب ألمانيا، وأن المشتبه به، الذي يبدو أنه كان من كارهي الأجانب، انتحر بعدها بساعات.

وقال الناطق باسم الادعاء في فرانكفورت، ألكسندر بادله، الثلاثاء، إن الشاب الإريتري (26 عاما) تلقى طلقة في البطن، ظهر الاثنين، في مدينة فيشسترباخ القريبة، ونقل إلى المستشفى، حيث أجريت له جراحة أنقذت حياته.

بعدها بنحو ثلاث ساعات عُثر على رجل ألماني (55 عاما) في سيارته ببلدة مجاورة، منتحراً برصاصة في الرأس.

وأفاد الناطق باسم الادعاء، الثلاثاء، أن اختيار الضحية ربما جاء عشوائيا بناء على لون بشرته.

ولا تملك السلطات دليلاً على صلة المشتبه به بجماعات يمينية متطرفة.