طائرة روسية تخرق أجواء كوريا الجنوبية.. وموسكو تنفي

أعلنت كوريا الجنوبية الثلاثاء أنها أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه طائرة حربية روسية خرقت مجالها الجوي فوق ساحلها الشرقي، بينما نفى الجيش الروسي أن يكون خرق المجال الجوي الكوري الجنوبي، مؤكدا أن طائراته حلقت "فوق مياه محايدة في بحر اليابان".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "قاذفتي من طراز (تي يو-95 ام اس) للقوات المسلحة الروسية قامت بتحليق كان مخططا له فوق المياه المحايدة لبحر اليابان"، مشددة إلى أنه لم يتم إطلاق "أي طلقة تحذيرية".

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من جانبه قال مسؤول رسمي في رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي لـ"فرانس برس" إن الطائرة الروسية خرقت المجال الجوي الكوري مرتين، ما دفع بالقوات الجوية الكورية الجنوبية إلى إرسال طائراتها وإطلاق طلقات تحذيرية باتجاهها.

وهذه هي المرة الأولى التي تخرق فيها طائرة روسية الأجواء الكورية الجنوبية، بحسب المسؤول الذي أضاف أن القوات العسكرية تحقق في الحادث.

وقال الجيش أن الحادث وقع بالقرب من جزر دودكو الصغيرة المتنازع عليها بين كوريا الجنوبية التي تسيطر عليها واليابان التي تطالب بها.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستقدم احتجاجا إلى المسؤولين الروس في وقت لاحق الثلاثاء.