إسرائيل تعلن "إحباط" شبكة تجسس "إيرانية"

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت" الأربعاء إحباط محاولة شبكة إيرانية تجنيد عناصر في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة للتجسس انطلاقاً من سوريا.

وأفاد بيان للجهاز أن "الشبكة عملت من الأراضي السورية بتوجيه إيراني وبقيادة مواطن سوري يسمى (أبو جهاد) سعت لتجنيد العملاء من خلال التواصل معهم عبر حسابات وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات الاستخباراتية وارتكاب العمليات"، وفق البيان.

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ولم يذكر البيان عدد أو هوية المشتبه بهم أو ما إذا كان تم اعتقالهم أو توجيه التهم إليهم، لكنه أكد أن العملية الإيرانية المفترضة تم اكتشافها "في الأشهر الأخيرة".

وأضاف "طلب من العملاء الذين تم تجنيدهم جمع المعلومات عن قواعد عسكرية ومنشآت أمنية حساسة وشخصيات ومراكز شرطة ومستشفيات وغيرها، وذلك في إطار تحديد أهداف لتنفيذ عمليات في إسرائيل بمبادرة إيرانية".

وتابع البيان أن "أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية انطلقت بعملية واسعة النطاق في نيسان/أبريل الماضي لإحباط هذه المحاولة الإيرانية، وتم اكتشاف ورصد نشاط هذه الشبكة منذ بدايتها".

وأكد "مراقبة عناصر المخابرات الإيرانية في الخارج والأشخاص الذين وافقوا على التعاون معهم في إسرائيل وفي الضفة الغربية".

وأشار الجهاز إلى "أشخاص وافقوا للعمل مع الشبكة في سوريا نقلوا معلومات حتى إنه كانت هناك نية لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية سواء مدنية أم عسكرية"، وفق البيان.