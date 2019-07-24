تركيا.. حملة مستمرة ضد اللاجئين وتوقيف 6 آلاف شخص

أدت حملة ضد "اللاجئين غير القانونيين" في إسطنبول، بحسب ما قال وزير الداخلية الأربعاء، إلى توقيف 6 آلاف شخص، بينهم سوريون، في الأسبوعين الماضيين.

وبرزت مخاوف في الأيام القليلة الماضية إزاء تقارير ذكرت أن مئات اللاجئين السوريين أعيدوا إلى سوريا، بعد أن أُجبروا على التوقيع على وثائق موافقة على ذلك، باللغة التركية.

ونفى الوزير سليمان صويلو تلك التقارير.

وذكر في تصريحات لمحطة إن.تي.في التلفزيونية: "نحن بصدد القيام بعملية منذ 12 تموز/يوليو، قبضنا على 6122 شخصاً في إسطنبول، بينهم 2600 أفغاني".

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وأشار صويلو إلى وجود سوريين بين الموقوفين، لكن بدون تحديد عددهم.

وأضاف: "عندما نقبض على سوريين غير مسجلين نعيدهم إلى مخيمات للاجئين"، مشيراً إلى مخيم في محافظة هاتاي التركية الحدودية.

إلا أنه لفت إلى أن السوريين يختارون العودة إلى بلادهم "طوعاً" إلى مناطق انحسر فيها القتال.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في تركيا بنحو 3.5 مليون شخص. ويحمل معظمهم بطاقات "حماية مؤقتة" لكنها تقيد حركتهم في المحافظة التي تسجلوا فيها. والحملة الحالية تستهدف المقيمين في إسطنبول بشكل "غير قانوني"، وفق السلطات التركية.