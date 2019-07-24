تعيين ساجد جاويد وزيراً للخزانة في بريطانيا

عين رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ساجد جاويد وزيراً جديدا للخزانة، أحد أبرز المناصب في مجلس الوزراء.

وسيكون جاويد مسؤولاً عن سياسة الإنفاق والاقتصاد في حكومة، بوريس جونسون.

جاويد، المصرفي ووزير الداخلية السابق، هو أول سياسي من أقلية عرقية يتولى منصب مستشار خزانة الدولة.

وعينت بريتي باتل وزيرة للداخلية خلفا لجاويد.

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ويشكل جونسون حكومته بعد توليه منصبه، الأربعاء، بعد أن استقال بالفعل العديد من الوزراء الذين خدموا في حكومة تيريزا ماي، أو أقيل أكثر من نصفهم.

كان جيريمي هانت قد أعلن أنه سيغادر منصبه كوزير للخارجية، بعد وصول جونسون إلى رئاسة الوزراء وتشكيله فريقاً جديداً.

مهاجر مسلم والده سائق حافلة

وكان جاويد قد أصبح أول نائب مسلم يصل إلى البرلمان عن حزب المحافظين البريطاني وذلك في الانتخابات التي جرت في العام 2010، والتي خسر فيها حزب العمال وتحول إلى المعارضة، وحينها تولى ديفيد كاميرون رئاسة الحكومة إلى أن استقال من منصبه طوعاً في منتصف العام 2016 في أعقاب تصويت البريطانيين في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المعلومات التي جمعتها "العربية.نت"، فإن جاويد ينتمي إلى عائلة باكستانية فقيرة هاجرت إلى بريطانيا قبل أكثر من 50 عاماً، أما والده فيعمل سائق حافلة عامة في مقاطعة "يوركشير" التي ولد فيها جاويد نفسه يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 1969.

لكن جاويد سرعان ما أصبح شخصية مهمة وأحد أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية بعد أن انتمى إلى حزب المحافظين الحاكم وبدأ بعدها بتولي المناصب المهمة في البلاد.

درس جاويد الاقتصاد والسياسة في جامعة إكسيتر البريطانية، وبعد تخرجه عمل في بنك "تشيز مانهاتن" في نيويورك. وفي العام 2000، انضم للعمل في مصرف "دويتشه بنك" في منصب مدير، ليصبح رئيس مجلس إدارته في العام 2004، وفي العام 2009 غادر العمل المصرفي ليعمل في مجال السياسة.