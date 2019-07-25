أوغندا.. اعتقال لبناني مرتبط بحزب الله

فجرت صحيفة "ذا كامبالا بوست" نبأ اعتقال السلطات الأوغندية لعميل سري يشار، في التحقيق الصحافي، لارتباطه بحزب الله اللبناني.

وتم اعتقال حسين ياسين في مطار العاصمة الأوغندية خلال عملية أمنية شارك فيها الموساد الإسرائيلي، بينما كان يهم في الصعود إلى الطائرة المتوجهة إلى لبنان.

وتمت عملية اعتقال المواطن اللبناني بعد عملية مراقبة دامت لأشهر، خلصت إلى أن المدعو حسين ياسين عميل سري لحزب الله منذ 9 سنوات في أوغندا.

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أما أبرز مهام ياسين الموكلة إليه من قبل الحزب اللبناني كانت العثور على أهداف للولايات المتحدة وإسرائيل في أوغندا والمنطقة، وفق التقرير.

كما كشف مصدر استخباراتي للصحيفة أن ياسين عثر على ما لا يقل عن 100 لبناني لأغراض استخباراتية يعيشون في أوغندا مع التركيز على من يسافرون للولايات المتحدة وأوروبا، والمسافرين إلى السعودية لتأدية الحج والعمرة.

وتشير الصحيفة الأوغندية إلى أن ياسين، الذي انقطعت عنه الأخبار منذ السابع من تموز/يوليو الحالي، بحسب بيان لبلدة مجدل السلم التي ينحدر منها، تم تجنيده من قبل وحدة الاتصال الأجنبية التابعة لحزب الله على يد علي وهيب حسين الملقب بأبو جهاد.