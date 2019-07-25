اكتمال تسليم أول دفعة من صواريخ "اس 400" الروسية لتركيا

قال مسؤولون في الجيش التركي لوكالة "رويترز" اليوم الخميس إن أول شحنة تصل تركيا من نظم "إس 400" الدفاعية الروسية اكتملت ويجري التخطيط لوصول الشحنة الثانية إلى أنقرة.

وبدأت تركيا تسلُّم أنظمة "إس 400" في وقت سابق من الشهر في خطوة أضرت بالعلاقات مع الولايات المتحدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي.

وفي ردها، استبعدت واشنطن أنقرة من برنامج مقاتلات "إف 35" لأسباب أمنية، وأنذرتها بأنها قد تفرض عقوبات عليها، لكن تركيا رفضت الإنذارات إلى الآن.

موضوع يهمك تحدث الكاتبان في وكالة "آر بي كي" الروسية، يفغيني بودوفكين، وإينا سيدوركوفا، عن الدول الراغبة في شراء منظومة إس 400... السعودية والهند وإندونيسيا وقطر تسعى لشراء إس 400 الروسية الخليج العربي

واليوم الخميس، قال المسؤولون إن تركيا ما زالت تجري محادثات مع المسؤولين الأميركيين للحصول على منظومة باتريوت الدفاعية، التي عرضتها واشنطن كبديل لمنظومة "إس 400".

وذكروا أيضا أن فرنسا ستنشر بطارية "سامب تي" واحدة، وهي منظومة دفاع صاروخي طورها كونسورتيوم "يوروسام" الفرنسي الإيطالي، على الحدود التركية الجنوبية.

الاستبعاد من برنامج "إف 35"

في سياق متصل، قال مسؤولون عسكريون أتراك اليوم إن استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات "إف 35" الأميركية لم يستكمل بعد وإن مشاركة أنقرة معلقة فقط في الوقت الحالي.

وأضاف المسؤولون أنه من غير الواضح ما إذا كانت تركيا ستستعيد الأموال التي دفعتها للاستثمار في المشروع.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها ستستبعد تركيا من برنامج المقاتلة "إف 35"، في خطوة متوقعة هددت بها واشنطن لوقت طويل بعدما بدأت أنقرة في تسلم منظومة "إس 400" الصاروخية الدفاعية الروسية المتطورة.

وبعد القرار الأميركي، قالت شركة "روستيك" الروسية الحكومية إن موسكو ستكون مستعدة لإمداد تركيا بمقاتلات "سوخوي 35" التي تصنعها إذا طلبتها. لكن المسؤولين الأتراك قالوا اليوم الخميس إنه لا تجرى محادثات حاليا مع روسيا بشأن الحصول على بدائل لمقاتلات "إف 35".