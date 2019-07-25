جونسون يهاجم كوربين: Press Tv الإيرانية دفعت له!

ألقى رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، أول خطاب له أمام النواب في مجلس العموم، ووعد بـ "نهج جديد" تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

Boris Johnson criticises Jeremy Corbyn’s links to Iranian television channel, Press TV - “How incredible that we should even think about entrusting this gentleman with the stewardship of this country’s security”



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وبعد أن أشاد بسلفه تيريزا ماي وتوقع "العصر الذهبي" للمملكة المتحدة، انتقد جونسون ظهور زعيم حزب العمال جيرمي كوربين أكثر من مرة بين 2009 و2012 على قناة "برس تي في" الحكومية الإيرانية، الناطقة بالإنجليزية، مقابل تلقيه 21 ألف جنيه إسترليني لكن الأخير نفى ذلك.

وقال جونسون "يجب علينا التفكير في ائتمان الرجل على البلد"، وأنه "مدفوع له من برس تي في" التي سبق أن عرضت مشاهد من سيطرة عناصر من الحرس الثوري على الناقلة التي ترفع علم بريطانيا في مياه عمان وسحبتها إلى ميناء بندر عباس.

لكن زعيم حزب العمل جيرمي كوربين اتهم جونسون بأنه "لا يملك خطة" للخروج من الاتحاد الأوروبي، بريكست.

وعقدت حكومة جونسون الجديدة في وقت سابق اجتماعها الأول في 10 داونينغ ستريت.